Quinteros reconhece que Grêmio precisa melhorar, mas exclama: "Não entendo o drama que fazem" 

Mais uma vez, o Grêmio venceu, mas não convenceu . Nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da Sul-Americana, o Tricolor bateu o Atlético Grau por 2 a 0 . Após o jogo, o técnico gremista Gustavo Quinteros, pressionado no cargo, reconheceu que sua equipe precisa melhorar , mas considerou exagero em parte das críticas .

— Se nós ganharmos o próximo jogo, podemos ficar em primeiro ou segundo do Brasileirão. Ganhamos dois jogos consecutivos na Copa (Sul-Americana), estamos bem na Copa Brasil. Então, não entendo o drama que fazem — exclamou Quinteros, que completou:

Sobre o jogo

O treinador ainda fez algumas observações sobre a atuação de seu time na vitória por 2 a 0. Para ele, o Grêmio dominou as ações do jogo, mas podia ter marcado mais gols .

— Em alguns momentos, o time deles ficou um pouco com a bola e atacaram, mas sem perigo. Depois, o jogo se tornou favorável para o Grêmio, tivemos uma melhor conexão. Foi quando chegamos com perigo e passamos a jogar melhor. Mas ainda precisamos melhorar .

— Hoje, o importante era somar três pontos, viemos de uma sequência de jogar cada três dias e viagens longas. Alguns jogadores sentiram o cansaço, não estavam 100% na parte de resolução no jogo, mas acho que durante todo o segundo tempo tivemos a posse de bola e poderíamos ter feito mais gols — completou.

Próximo compromisso

O Tricolor volta a campo no domingo (13), às 16h . O duelo será contra o Flamengo , também na Arena, pela terceira rodada do Brasileirão.

