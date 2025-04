Site Olé destaca queda de Quinteros no Grêmio: "De campeão na Argentina a demitido no Brasil"

Site Olé destaca demissão de Gustavo Quinteros. Olé / Reprodução

A queda de Gustavo Quinteros no Grêmio não ganhou destaque apenas na imprensa gaúcha e brasileira. A notícia foi manchete no site Olé, da Argentina, da seguinte forma: "Quinteros: de campeão na Argentina a demitido no Brasil".

O portal dá destaque à goleada que o Grêmio sofreu para o Mirassol, "recém promovido no Brasileirão", por 4 a 1. Depois disso, o Tricolor demitiu o treinador, campeão do campeonato argentino, com o Vélez, no ano passado.

Além disso, no texto, o Olé relembra brevemente como foi a passagem de Quinteros no Grêmio nesses três meses, destacando a derrota para o Inter na final do Gauchão. "A direção não quis mantê-lo para o Gre-Nal de sábado (19)."

Como técnico do Tricolor, Quinteros esteve à frente da equipe em 20 partidas. Ao todo, foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas.