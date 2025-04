Os bastidores do primeiro dia de Mano Menezes no Grêmio

Mano foi apresentado oficialmente na terça-feira (22). Duda Fortes / Agencia RBS

O primeiro dia de Mano Menezes em seu retorno ao Grêmio começou cedo, teve muitos reencontros e um voto de confiança aos jogadores. Apresentado oficialmente como técnico do clube na manhã de terça-feira (22), o profissional conheceu o ambiente de trabalho que espera ocupar até o fim do ano.

E mesmo que mudanças mais drásticas ainda não devem acontecer imediatamente, a marca do novo comandante ficou clara para o vestiário.

Em sua entrevista coletiva, o último compromisso de uma manhã movimentada, teve o primeiro recado aos seus novos jogadores. Como esperado, o bom rendimento da equipe no último Gre-Nal será ponto de partida para o trabalho que substituiu Gustavo Quinteros.

— A primeira ideia é manter o que foi feito para o Gre-Nal e a partir daí começar a fazermos melhoramentos naquilo que a equipe tem para melhorar. Achamos que o time tem um potencial bastante grande. Para em curto espaço de tempo readquirir a confiança para os jogadores. Temos competência para isso e aceitamos esse desafio — projetou Mano.

Novos velhos colegas

Quem não conhecia o novo técnico no Tricolor não demorou a notar a cara nova andando pelos corredores do CT Luiz Carvalho. Alguns velhos conhecidos, como o segurança Fernandão e o responsável pelo gramado, Seu Vargas, receberam abraços durante a primeira manhã de Mano no local.

Um dia de trabalho que começou muito cedo para a nova comissão técnica. Recebido por Pedro Aguiar, supervisor de logística, o novo técnico gremista foi até a rouparia com sua comissão técnica e deu início ao dia de conversas e trabalho antes mesmo das 8h. Como a primeira atividade teve início por volta das 10h, o restante da manhã foi preenchido com reuniões e conversas.

No refeitório, acompanhado de James Freitas e outros membros da comissão técnica permanente, Mano Menezes conversou sobre jogadores e jovens das categorias de base que estão trabalhando junto ao grupo profissional. Coordenador de análise e desenvolvimento, Fernando Lázaro também apresentou suas visões sobre os atletas. Muitas perguntas foram feitas sobre os jovens. Características e posicionamentos ideais dos jogadores foram discutidas no café. Em recuperação de uma lesão, Gabriel Mec foi um dos nomes comentados no encontro.

"A confiança para jogar futebol retornará ao ambiente"

Reunidos com direção e a nova comissão técnica, o grupo de jogadores foi apresentado ao seu novo comandante pelo presidente Alberto Guerra na sala de vídeo. O técnico recebeu a palavra de Guerra e algumas das palavras mais exaltadas foram "trabalho, confiança e qualidade". Mano reforçou aos atletas que o time e o grupo é bom. E que a confiança para jogar futebol retornará ao ambiente, mas que será necessário confiança no trabalho diário. Mas se abraçarem a proposta apresentada, o clube ficará em uma situação mais confortável em breve.

— Primeiro se trabalha para vencer. Depois vencer mais bonito, com futebol melhor. É nesta linha que vamos trabalhar — comentou o treinador, sobre sua proposta de trabalho.

O treino no gramado teve o grupo dividido em uma parte da atividade. O setor ofensivo ficou em um dos campos do CT. Os jogadores da defesa em outro gramado. Cada setor competiu entre si, alternando quem atacava e quem defendia. Um recado aos atletas na preparação para o jogo de quinta-feira (24) contra o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana. Mais do que tudo, será preciso competir para estar em campo pelo Grêmio.