Grêmio desembarca em Lima para encarar o Atlético Grau pela Sul-Americana

Desembarque do Grêmio no aeroporto. Viery, Alysson Edward, Luan Cândido e Igor Serrote estão na delegação. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Já passava das 21h desta terça-feira (6) quando o ônibus do Grêmio chegou ao hotel, em Lima, no Peru. Foram mais de 40 minutos encarando um trânsito caótico, do aeroporto ao local que servirá de concentração para o elenco gremista encarar o Atlético Grau, pela Copa Sul-Americana.

Além da preservação de alguns jogadores importantes, um dos auxiliares de Mano Menezes, Sidney Lobo não acompanhou a delegação. Por problemas particulares, o profissional permaneceu na capital gaúcha e será substituído por Thiago Kosloski e por Fernando Lázaro, coordenador do setor de análise.

Em campo, um time misto enfrentará os peruanos, que ocupam a lanterna do Grupo D. Nas vagas de Braithwaite e Dodi, que foram preservados, atuarão Arezo e Camilo. Lucas Esteves assume o posto de Marlon, que não está inscrito no torneio. Para o lugar do lesionado Edenilson, a chance é do garoto Alysson. Enquanto o experiente Kannemann pode reaparecer na zaga para readquirir ritmo de jogo.

A provável escalação gremista tem: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar, Camilo, Alysson, Cristaldo (Monsalve) e Cristian Olivera; Arezo.

As escolhas se dão pelo desgaste físico, mas também pela fragilidade do adversário que não contará nem com apoio da torcida, já que é natural de Piura, cidade localizada ao norte do país.

— Pessoal do hotel disse que vamos ser maioria no estádio. Então, tem que ganhar. Não existe um outro resultado que não seja a vitória — destacou Alberto Pinzetta, um dos gremistas que acompanharão o jogo em solo peruano.

O duelo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, está agendado para iniciar às 21h30min desta quarta-feira (7), no Estádio Alejandro Villanueva.

Confira os relacionados do Grêmio em Lima:

Goleiros: Volpi, Grando e Thiago Beltrame

