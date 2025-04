Mano Menezes promove grandes mudanças no Grêmio para encarar o Godoy Cruz

Mano terá dois treinos para preparar a equipe que atua na Argentina Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Mesmo pregando uma sequência ao time que jogou o Gre-Nal, Mano Menezes terá de fazer mudanças na escalação para enfrentar o Godoy Cruz, na quinta-feira (24). As principais trocas acontecem no lado esquerdo do sistema defensivo.

A primeira alteração está no miolo de zaga. Com a lesão muscular de Wagner Leonardo, Kannemann será titular em Mendoza. A última vez que o argentino começou uma partida foi em 4 de outubro do ano passado, diante do Fortaleza, na Arena.

Marlon de fora

A lateral-esquerda também precisará ser modificada pelo novo treinador. Após atuação elogiada no clássico, Marlon não pode ser utilizado contra o Godoy Cruz.

Além de já ter atuado pelo Cruzeiro na fase de grupos da Sul-Americana, o jogador também foi contratado pelo Tricolor após o fim do período de inscrições para a fase. Com isso, Lucas Esteves voltará ao time titular.

O restante da equipe deve ser repetido em relação ao Gre-Nal, conforme indicado por Mano Menezes em sua entrevista de apresentação. O nível de competitividade e a compactação apresentados no clássico também são quesitos que a nova comissão técnica pretende manter.

Com isso, um provável time tem Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann, Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Edenilson, Monsalve, Cristian Olivera; Braithwaite.