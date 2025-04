Os bastidores do retorno: Grêmio divulga vídeo do primeiro dia de Mano no clube; confira

Mano comandou o primeiro treino do Grêmio no seu retorno. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio divulgou um vídeo dos bastidores do primeiro dia de trabalho de Mano Menezes no clube desde seu retorno, nesta terça-feira (22).

Em quase seis minutos, são mostrados momentos de interação da comissão do novo treinador, em clima descontraído, com os demais funcionários no CT Luiz Carvalho.

Além disso, é possível ver Flávio de Oliveira e Thiago Kosloski, novos auxiliares, passando instruções aos atletas em atividades com bola no campo de treino, assim como Mano.

O vídeo finaliza com a entrevista coletiva de apresentação do treinador, na qual ele recebe a camisa tricolor e uma carteirinha de sócio do clube.

A estreia de Mano no Grêmio está marcada para quinta-feira (24), às 19h, diante do Godoy Cruz, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo ocorre no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Os bastidores do primeiro dia de Mano no Grêmio