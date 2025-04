Mano Menezes faz imersão no Grêmio em busca de estilo de jogo ideal

Mano Menezes comandou primeiro treino nesta terça-feira (22). Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Mano Menezes se descreve como um treinador que se adapta ao ambiente. Por isso, mais do que implementar uma ideia de jogo específica, o treinador fez uma imersão no primeiro dia de trabalho para encontrar o estilo que se melhor adapta ao elenco do Grêmio.

Com apenas dois treinos antes da partida contra o Godoy Cruz, na quinta-feira (24), pela Sul-Americana, o técnico indicou que dará sequência ao time e à ideia do Gre-Nal.

Mano tentará fazer ajustes específicos de acordo com as características dos atletas, buscando uma equipe compacta e competitiva.

— A minha primeira preocupação é sempre construir, com o grupo que eu tenho, uma ideia de jogar para aquele grupo. Essa ideia precisa ser boa, e ela vai ser boa se os jogadores que temos começarem a crescer individualmente e o time, coletivamente, conseguir executar bem — afirmou o técnico em sua coletiva de apresentação.

Busca por soluções

James Freitas (E) passou suas impressão a Mano Menezes (D)

O treinador tenta otimizar o tempo no primeiro dia de trabalho e conta com os membros da comissão permanente do clube para encontrar soluções.

James Freitas, atual auxiliar técnico e que já trabalhou com Mano no Cruzeiro, tem passado suas impressões ao novo treinador.

Se James tem servido como um consultor dos trabalhos táticos adotados pela comissão anterior, o mesmo vale para Rogério Dias.

Preparação física

O preparador físico tem trocado ideias com Flávio de Oliveira, que faz parte da comissão de Mano, sobre a preparação que vinha sendo adotada.

Mesmo com um calendário de trabalho apertado, Mano Menezes aposta que a equipe conseguirá evoluir a curto prazo.

— O que eu vi nos jogadores é um grupo bastante consciente do momento que está atravessando, daquilo que levou a estar aqui nesse momento, mas também do potencial que tem para estar melhor. Quando aceitei o convite do Grêmio, certamente analisei o grupo de jogadores que tinha à disposição — afirmou.

