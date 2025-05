"Poder conquistar meu espaço", celebra Zortéa, jovem relacionado por Mano para jogo do Grêmio pela Sul-Americana

Bernardo Zortéa, 18 anos , é a grande novidade dos relacionados do Grêmio para o jogo contra o Atlético Grau, nesta quarta-feira (7), pela Sul-Americana, no Peru. O volante tem passagens pela seleção brasileira de base e multa milionária para deixar o clube: 40 milhões de euros , cerca de R$ 260 milhões (pela cotação atual).

Essa é a primeira vez que o jovem catarinense é relacionado entre os profissionais por Mano Menezes . No Gauchão, o então técnico gremista Gustavo Quinteros o levou para a partida contra o Ypiranga , em Erechim, na última rodada da primeira fase — no entanto, ele não entrou em campo.

Com as lesões de Edenilson e Villasanti, o jovem ganha espaço na equipe de Mano. Ainda assim, não está cotado para começar a partida diante do Atlético Grau, já que Cuéllar e Camilo devem formar a dupla de volantes.