Volpi ou Grando: Grêmio abre disputa entre goleiros por titularidade no Gauchão

Goleiro recém-contratado pode fazer sua estreia contra o São Luiz. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Tiago Volpi estará na Arena neste sábado, às 16h30min, pela primeira vez como jogador do Grêmio. A sua titularidade ou não ainda era tratada como mistério para quem não tem acesso à rotina de treinos no CT Luiz Carvalho.

Mas o goleiro de 34 anos será uma das alternativas para Gustavo Quinteros para a partida contra o São Luiz. Além do novo reforço, Gabriel Grando é quem compete pela condição de titular no gol no Gauchão. Uma disputa que está nos primeiros capítulos, mas que poderá levar alguns jogos até ter sua conclusão.

Depois da goleada sobre o Monsoon, Quinteros deixou claro que pretende fomentar a competição entre os jogadores no grupo. E a posição de goleiro é uma que não escapará da metodologia de trabalho da comissão técnica. A forma de transformar a teoria em prática é a utilização de um rodízio. Algo que o próprio treinador deixou como alternativa.

— No gol, é difícil fazer trocas todo o tempo. Tive a oportunidade em outras vezes de ter dois goleiros titulares que jogam a cada duas ou três partidas. Talvez, em partidas de Copa (do Brasil), Brasileirão ou Sul-Americana, que vamos ter neste ano, seguir rodando e tratar que eles tenham um nível parelho e dar possibilidade aos dois para atacar. Isso dá confiança e mantém eles em atividade, que é importante. É o mesmo das outras posições do campo — disse Quinteros, em entrevista coletiva após o jogo da última quarta-feira (29).

Até pela manifestação de Quinteros, a especulação é de que Tiago Volpi ganhe uma oportunidade em breve. Com o jogo contra o São Luiz encarado como uma boa chance para observar a nova contratação antes das partidas contra Juventude e o clássico Gre-Nal.

— Necessito ter 20 jogadores titulares. Se tiver mais, melhor. Os goleiros têm que cumprir também com isso. No momento em que estiverem no seu melhor nível, vou decidir as partidas que vão jogar. Me interessa que os goleiros tenham competição, não deixar que um jogue 20 partidas seguidas e depois o outro tenha que jogar e não esteja em atividade, não esteja com confiança e não jogue bem. Então, vamos ver como vai ser — afirmou Quinteros.

Leia Mais Grêmio vai adotar regime de concentração antes de partida contra o São Luiz

Evolução coloca Grando em evidência

Apesar do investimento em Volpi, o Grêmio vê com bons olhos a evolução apresentada por Gabriel Grando nos trabalhos em 2025. O goleiro sempre recebeu elogios pela parte técnica e física, mas a avaliação da comissão é de que ele amadureceu com as experiências dos últimos anos.

Cria do Tricolor, Grando foi titular nas três primeiras partidas do ano. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

Depois de ser lançado por Felipão em um Gre-Nal de 2021, Grando virou um dos poucos destaques de uma temporada que acabou em rebaixamento gremista. O rendimento o levou para a Seleção Brasileira, mas mesmo assim acabou sendo sacado eventualmente para o retorno de Brenno.

Grando recebeu algumas oportunidades em 2022, mas ficou mais tempo como reserva de Brenno na disputa da Série B. Ele acabou recuperando a posição de titular no Brasileirão em 2023, só depois de Adriel ter perdido a posição por questões extracampo depois do Gauchão, mas terminou novamente o ano como reserva para Caíque ter chances na reta final da competição.

No ano passado, com a contratação de Marchesín e Caíque como reserva imediato, foi emprestado ao Cruzeiro e não jogou. No retorno a Porto Alegre, recebeu a oportunidade e agradou até o momento.

Leia Mais Após três jogos, veja dois pontos positivos e um de atenção no começo de ano do Grêmio