Acertado com o Grêmio, Lucas Esteves terá reunião na CNRD com o Vitória

A definição sobre o futuro de Lucas Esteves, acertado com o Grêmio, deve acontecer na próxima terça-feira (4). O atleta e o Vitória terão uma reunião na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para tratar do caso.

De acordo com a apuração de Zero Hora, a reunião solicitada pela CNRD tem como objetivo uma conciliação entre o clube e o atleta. Caso não haja uma solução pacífica entre as partes, a comissão apreciará a tutela de urgência requerida pelo atleta.

O Grêmio não realizou nenhum movimento jurídico sobre o caso e aguarda um desfecho. Caso o atleta consiga a rescisão, assinará com o Tricolor.

Entenda o caso

Nesta última segunda-feira (27), após conversas com o Vitória, o Grêmio fez o depósito da multa rescisória de Lucas Esteves. No entanto, o clube baiano devolveu o valor para o Tricolor e alegou ter uma cláusula contratual pela qual poderia recusar a transferência mediante o pagamento de uma indenização ao atleta.

O Vitória publicou uma nota oficial na qual acusa o Grêmio de ter aliciado o Lucas Esteves e que, por isso, o atleta não teria aceitado renovar o seu contrato, conforme era desejo do clube. Em contato com Zero Hora, o presidente Fábio Mota disse que acionaria o Grêmio no CNRD.

A avaliação do Grêmio é de que a prerrogativa contratual do Vitória, de garantir a permanência do atleta mediante indenização, não tem validade.

