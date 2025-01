Em disputa com o Grêmio, Napoli espera resposta por Amuzu nesta sexta-feira

Amuzu foi titular na última partida do Anderlecht na Liga Europa.

A sexta-feira (31) pode ser decisiva para o futuro do belga Francis Amuzu. Pretendido pelo Grêmio, o atacante deve dar uma resposta definitiva ao Napoli , clube que disputa com os gaúchos a sua contratação. A proposta dos italianos é de 1,5 milhões de euros ( R$ 9,1 milhões) e três anos de contrato. Essa oferta é superior à que foi oferecida pelo Tricolor.

A janela de transferências na Itália fecha na próxima terça-feira (4). E é justamente por conta do pouco tempo existente, que o Napoli estaria pressionando o Anderlecht a tomar uma decisão com relação à proposta enviada nos últimos dias.

Caso exista uma negativa do clube belga em negociar Amuzu com os italianos, o Grêmio venceria a disputa. A proposta Tricolor, segundo o colunista de GZH Eduardo Gabardo, é de 1,2 milhões de euros (R$ 7,2 milhões) e dois anos de vínculo.

Francis Amuzu foi titular do Anderlecht no confronto diante do Hoffenheim, da Alemanha, pela Liga Europa, na noite da última quinta-feira (30). A equipe belga perdeu nos pênaltis e, por isso, vai precisar disputar os playoffs da competição.