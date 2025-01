Grêmio vai adotar regime de concentração antes de partida contra o São Luiz

A mudança ocorre por conta do horário da partida diante da equipe de Ijuí. Como o jogo está marcado para às 16h30 deste sábado, os preparativos da comissão técnica gremista já irão iniciar no período da manhã.

O jogo contra o Caxias ocorreu às 20h30, por isso houve a liberação do regime de concentração antecipado. A ideia da nova comissão técnica do Grêmio é analisar a cada rodada a necessidade, ou não, do regime de concentração para os jogos do Tricolor na Arena.