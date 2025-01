Após três jogos, veja dois pontos positivos e um de atenção no começo de ano do Grêmio

Grêmio de Quinteros venceu dois dos três primeiros jogos do ano. Renan Mattos / Agencia RBS

A temporada do Grêmio tem até agora 270 minutos disputados, mais os acréscimos. Apesar de serem apenas três partidas, algumas características do trabalho de Gustavo Quinteros afloram. No empate com o Brasil de Pelotas e nas vitórias sobre Caxias e Monsoon foram observados aspectos importantes que mostram diferenças em relação à temporada passada e indicam a fixação de novas ideias. Porém, ainda há uma questão herdada de 2025 a ser solucionada.

Zero Hora lista, a seguir, três pontos importantes desta arrancada de trabalho de Quinteros, dois positivos e um ponto de atenção.

Estilo de jogo

O time tem uma outra cara nesses primeiros dias de 2025. Quinteros mostra uma equipe que manteve a eficiência ofensiva e que agregou agressividade na marcação. Como resultado, a equipe não sofreu gol nas três partidas do ano e o goleiro Gabriel Grando foi pouco exigido.

Há maior compactação na equipe, com a distância entre atacantes e defensor encurtada. Há um volante mais fixo e outro que dialoga mais com o meia.

— É promissor o trabalho do novo técnico do Grêmio. Quinteros não veio revolucionar e sim organizar o time do Grêmio. Conseguindo, como está sinalizando, vai potencializar as individualidades e fazer uma equipe competitiva — opina o comentarista Maurício Saraiva.

Dar oportunidades

Monsalve entrou em dois jogos e se destacou. Lucas Uebel / Gremio / Divulgação

Uma das primeiras atitudes de Quinteros no CT do Grêmio foi abrir a gaveta de jogadores arquivados. Nomes pouco utilizados nos fim da temporada 2024 ganharam oportunidade. Alguns com bons desempenhos. O primeiro a subir de status foi Pavon, espécie de homem de confiança do novo comandante, titular nos dois primeiros jogos. Depois de uma noite ruim contra o Brasil-Pel, foi destaque diante do Caxias.

Miguel Monsalve é outro nome que desponta. Após iniciar bem sua passagem pelo Grêmio, perdeu espaço na reta final do Brasileirão. Nos dois jogos mais recentes, se apresentou como um dos melhores jogadores do time. Arezo e André Henrique também entram nesta lista, assim como alguns jogadores da base, como João Lucas, Gustavo Martins, Viery e a promessa Gabriel Mec.

— Monsalve é um rapaz jovem, com potencial. Pretendemos ter pelo menos dois jogadores em cada posição, quase do mesmo nível ou do mesmo nível. E ele tem muitas condições de competir nessa posição com Cristaldo e até fazer dupla com ele em algum momento. Eles têm características parecidas, mas em algum momento de alguns jogos eles poderiam estar jogando juntos — comentou Quinteros.

Lateral esquerda

Lucas Esteves é um dos laterais que estão na mira gremista. Victor Ferreira / Vitória, divulgação

A direção não esconde a procura por um lateral esquerdo. Ou melhor, até mesmo laterais esquerdos. No trio de partidas iniciais do ano, a posição foi a que apresentou maior necessidade de contratações. Pouco utilizado na temporada passada, Mayk foi o titular contra Brasil de Pelotas e Caxias, jogo no qual se machucou. Assim, o zagueiro da base Viery jogou pela faixa esquerda diante do Monsoon. Ambos tiveram atuações não mais do que tímidas nas função.

Lucas Esteves, do Vitória, pode ser anunciado na próxima semana. O Grêmio pagou a multa rescisória para ter o jogador formado pelo Palmeiras, mas o clube baiano não o liberou por ter uma cláusula que, em caso do pagamento da multa, poderia manter o atleta pagando 100 mil dólares. A situação está com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O órgão deverá se manifestar sobre o caso nos próximos dias.

— Estamos tranquilos e vamos ter o jogador em breve — afirmou o diretor de futebol Guto Peixoto e emendou:

— O Grêmio tem buscado alternativas para todas as posições. O que pretendemos é ter dois jogadores de bom nível para competir pelas posições. Para ter dois, é preciso, antes, ter a primeira. Estamos atrás de um lateral-esquerdo.

