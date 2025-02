Grêmio espera contar com Lucas Esteves para o Gre-Nal

Lateral-esquerdo deve viajar para Porto Alegre após encontro em órgão da CBF para definir sua situação. Victor Ferreira / Vitória, divulgação

O Grêmio está tomado de otimismo sobre Lucas Esteves. Além de esperar um desfecho positivo em relação ao imbróglio envolvendo o Vitória, o Tricolor espera poder contar com o lateral-esquerdo no Gre-Nal, na próxima semana.

Se não conseguir escalar o atleta entre os titulares, devido ao pouco tempo de treino que ele teria para trabalhar sob o comando do técnico Gustavo Quinteros, a ideia da diretoria é tê-lo ao menos entre os relacionados para o clássico.

Entretanto, para poder contar com o lateral, o Grêmio aguarda pela reunião convocada pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para a próxima terça-feira (4), onde se pretende chegar a um acordo com o Vitória pela transferência. A partir de então, o jogador estaria liberado para viajar a Porto Alegre para se incorporar aos treinamentos no CT Luiz Carvalho.

— Eu não tenho a programação do (departamento de) futebol. Com relação ao caso, acho que o Grêmio está bem embasado juridicamente para trazer o atleta. A legislação prevê o pagamento da multa rescisória e a consequente rescisão do contrato. O Grêmio pagou a multa e o contrato está encerrado. Só precisa a autoridade sacramentar a rescisão e o jogador poder ser contratado pelo Grêmio — comentou o vice-presidente gremista Eduardo Magrisso, em entrevista ao programa Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha.

Como vinha atuando normalmente pelo clube de Salvador, o aspecto físico não seria um problema para Lucas Esteves. Dos sete jogos disputados pela equipe baiana em 2025, ele participou de três, tendo sido o último no dia 25 de janeiro.

A expectativa pela presença do jogador se explica pela lacuna criada na lateral esquerda gremista. Com Mayk afastado por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o jovem zagueiro Viery foi improvisado na função nas vitórias sobre Monsoon e São Luiz. A outra opção seria o jovem Pedrinho, do time sub-20.

O Gre-Nal da fase classificatória do campeonato estadual será disputado às 21h do próximo sábado (8), na Arena. Antes disso, o Tricolor visita o Juventude, em Caxias do Sul, a partir das 22h de quarta-feira (5).

