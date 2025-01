Grêmio perde lateral por lesão muscular na coxa

Atleta vinha sendo titular do Grêmio neste início de temporada. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O lateral-esquerdo Mayk, do Grêmio, vai desfalcar a equipe por algumas semanas por conta de uma lesão muscular na coxa direita. O Tricolor anunciou nesta segunda-feira (27) o resultado do exame realizado pelo atleta.

Durante a vitória sobre o Caxias, no domingo (26), o lateral foi substituído após relatar desconforto na região posterior da coxa direita. Após a realização de exames nesta segunda, no Hospital Moinhos de Vento, foi confirmada a presença de uma lesão muscular grau 1-A no bíceps femoral direito.

"O atleta já iniciou o protocolo de tratamento sob a supervisão da equipe multidisciplinar do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, com foco na recuperação completa e segura", anunciou o Grêmio.

A expectativa é de que o jogador fique de fora por pelo menos duas semanas. Para o seu lugar, o jovem Pedro Lucas deve assumir a posição na partida de quarta-feira (29) contra o Monsoon.