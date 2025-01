Gabriel Grando volta a atuar no Grêmio após quase um ano; veja o retrospecto do goleiro 

Goleiro será o titular na estreia do Grêmio no Gauchão 2025, contra o Brasil de Pelotas.

Perto de completar 25 anos, Grando não atua desde 2 de março do ano passado . Na ocasião, começou entre os titulares do Tricolor na goleada sobre o Guarany de Bagé por 4 a 1. São pouco mais de 10 meses entre a sua última partida e o jogo contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (21) .

Nos anos anteriores, no entanto, era figurinha carimbada nas escalações do Grêmio. Lançado aos profissionais em 2021, Grando disputou 88 partidas e sofreu 106 gols. Após elogios no início de sua carreira e muitas contestações, perdeu espaço no time, especialmente com a chegada de Marchesín e a ascensão de Caíque.