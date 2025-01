Como deve ser a camisa do Grêmio para a estreia do Gauchão

O Grêmio projeta fazer sua estreia no Gauchão de 2025 sem um patrocinador máster estampado em sua camisa. O Tricolor segue em negociações para substituir o Banrisul como principal marca do seu uniforme. A certeza é que o novo acordo não deverá ser finalizado a tempo do confronto contra o Brasil-Pel, na próxima quarta-feira (22).