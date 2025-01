Marchesín nega participação em negociação para deixar o Grêmio

Argentino tem contrato com o Tricolor até o fim do ano. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Especulado no Boca Juniors, o goleiro Marchesín divulgou uma nota na tarde desta sexta-feira (17). Na publicação, o jogador nega qualquer participação em eventual negociação para deixar o Grêmio.

"Venho a público esclarecer que não há de minha parte nenhum direcionamento a qualquer possível situação de mercado entre clubes", diz parte do texto.

De acordo com a imprensa argentina, o clube de Buenos Aires mira no atleta gremista um substituo para o experiente Sergio Romero, que ficará afastado dos gramados após ser submetido a uma cirurgia no joelho.

A informação inicial dá conta de que o Boca Juniors teria oferecido 800 mil dólares (cerca de R$ 4,9 milhões), mas a diretoria gremista pretende receber um valor maior para liberá-lo.

Em entrevista à Zero Hora, porém, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato declarou que nenhuma proposta oficial chegou à Arena.

— Em relação ao Boca Juniors, não recebemos nenhuma proposta oficial. Como acontece em relação a outros atletas, aguardamos um comunicado e uma negociação direta entre os clubes — disse o dirigente.

Contratado no início de 2024, o goleiro de 36 anos tem contrato com o Tricolor até o fim deste ano.

Confira a nota de Marchesín na íntegra

Em respeito ao nosso torcedor, venho a público esclarecer que não há de minha parte nenhum direcionamento a qualquer possível situação de mercado entre clubes. Sempre respeitei as instituições por onde passei, tenho contrato vigente e mantenho minha postura profissional, independente das especulações divulgadas recentemente.

Acredito que a torcida tricolor me conheça um pouco melhor por tudo que já fiz desde a primeira vez que vesti a camisa do Grêmio. Trato isso como algo natural e entendo que isso é consequência do trabalho individual e coletivo que é realizado dentro de campo.

Grato,

Agustín Marchesín