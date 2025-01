Alvo do Grêmio, Lucas Esteves tem passagem pelo Vitória elogiada: "Vai surpreender"

Lucas Esteves se firmou como titular do Vitória. Victor Ferreira / EC Vitória

O Grêmio está em vias de contratar um lateral-esquerdo que está em alta. Lucas Esteves está próximo de trocar o Vitória pelo clube gaúcho após ser um dos destaques da equipe baiana no brasileirão do ano passado.

Aos 24 anos, o jogador atuou em cinco clubes na carreira. Em Salvador viveu o seu melhor momento no futebol. Embora não tenha começado 2024 como titular, foi um dos atletas que mais atuou durante a temporada. Esteves foi utilizado em 51 dos 61 jogos do Vitória no ano passado.

Após ter jogado a Série B pelo Atlético-GO, ele chegou a Salvador com status de reserva no começo de 2024. Precisou disputar posição com PK, ex-Ypiranga. Seu crescimento se deu principalmente após a chegada do técnico Thiago Carpini, em maio, nas primeiras rodadas do Brasileirão.

— Foi um dos jogadores mais regulares do Vitória no ano, tanto ofensiva quanto defensivamente, principalmente neste segundo aspecto. Foi um dos que dava mais segurança à torcida do Vitória. Ele terminou o ano em uma crescente. Vai surpreender o torcedor do Grêmio. Vai para o Grêmio muito mais completo do que chegou ao Vitória — avalia Alan Pinheiro, repórter do Correio da Bahia.

Formado no Palmeiras, Lucas Esteves teve poucas oportunidades no clube paulista. Foram menos de 30 partidas como profissional pela equipe principal. Depois, empilhou empréstimos antes de chegar ao Vitória.

Foram duas temporadas pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos antes de ser contratado pelo Fortaleza em 2023. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda não conseguiu ter sequência. Disputou apenas seis partidas. O empréstimo de um ano foi encurtado para poucos meses, sendo emprestado para o Atlético-GO para jogar a Segunda Divisão.

— Havia muita expectativa, mas não jogou nem 10 jogo. Teve atuações muito discretas. Muitos problemas defensivos. Teve uma passagem ruim. Tecnicamente não rendeu (no Fortaleza), mas deu certo no Vitória — observa Alexandre Mota, repórter do Diário do Nordeste.

A contratação do lateral-esquerdo deve ser anunciada nos próximos. O jornalista Jorge Nicola noticiou que o Grêmio irá comprar Lucas Esteves por cerca de R$ 6 milhões. Zero Hora confirmou a informação.

