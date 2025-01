A semana começou com uma novidade no Grêmio. Cuéllar, que ficou de fora do confronto com o Caxias por questões burocráticas, teve o nome publicado do Boletim Informativo Diário (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com isso, ele tem condições legais de fazer a primeira partida com a camisa do Tricolor.