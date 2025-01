Adriel e Grêmio divergem sobre ausência nos primeiros jogos da temporada

Jogador tem contrato até dezembro de 2025 com o Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O setor mais atingido por baixas inesperadas no Grêmio em 2025 foi o de goleiros. Além da saída de Marchesín, que seria o titular na temporada, para o Boca Juniors, uma ausência é sentida no banco de reservas: Adriel. O goleiro e o clube divergem sobre os motivos para a falta do jogador nos primeiros confrontos do Gauchão.

Oficialmente, de acordo com informações do Tricolor, o atleta apresentou dores na reapresentação do plantel em 8 de janeiro. Ele foi submetido a exames que não detectaram lesão. Com isso, o caso foi tratado como uma sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita não podendo treinar.

A previsão, conforme o clube, era de retorno rápido aos trabalhos de campo na segunda semana de atividades. Porém, isso não aconteceu até agora. Segundo o estafe do goleiro, ele está apto para treinos leves com a preparação da posição.

A questão é que, passadas quase três semanas desde a reapresentação, Adriel não praticou as sessões do técnico específico de goleiros: Mateus Famer. Atualmente, ele alterna movimentos na academia com fisioterapeutas com corridas no campo. A reportagem procurou o empresário Pablo Bueno para se manifestar sobre o caso, mas não obteve retorno.

Desta forma, o prazo para ele ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Gustavo Quinteros ainda não está confirmado. Há nova projeção da liberação nesta semana para eventualmente ficar no banco diante do Monsoon, na quarta-feira (29), ou do São Luiz, no sábado (2).

Renovação

Em paralelo, no horizonte, surge outra questão: a renovação contratual do atleta. Adriel tem vínculo até dezembro de 2025. Até o momento, não há proposta de outros clubes. Entretanto, ele pode assinar pré-contrato a partir de julho. O foco do Departamento de Futebol está em finalizar o processo de contratações e as conversas pela eventual renovação deve acontecer entre o final de fevereiro e o começo de março.

Neste momento, com a chegada de Tiago Volpi e com o ressurgimento de Grando, titular nas primeiras rodadas do estadual, a tendência é de pouca utilização do jogador na temporada. Logo, o cenário é incerto sobre uma permanência por mais tempo na Arena.