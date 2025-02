Arsenal confirma que Havertz vai perder o restante da temporada

O atacante alemão do Arsenal, Kai Havertz, que sofreu uma lesão no tendão da coxa na semana passada durante um treino em Dubai, vai perder o restante da temporada, confirmou o clube londrino nesta quinta-feira (13).

"Exames e consultas com especialistas confirmaram que a lesão exigirá uma cirurgia, que será realizada nos próximos dias", afirmou o Arsenal num comunicado.

O Arsenal está na corrida pelo título da Premier League (ocupa a segunda posição, 7 pontos atrás do líder Liverpool) e nas oitavas de final da Liga dos Campeões e por isso este desfalque representa um duro golpe além de ser uma dor de cabeça para o seu treinador, Mikel Arteta.

Havertz, de 25 anos e autor de 15 gols em 34 jogos nesta temporada, se junta às baixas de outros atacantes dos 'Gunners': o brasileiro Gabriel Jesus rompeu os ligamentos do joelho há um mês e não jogará mais esta temporada, e Bukayo Saka não entra em campo desde dezembro e sua recuperação ainda deve durar mais um mês.

O clube londrino tentou reforçar o ataque no mercado que se encerrou no dia 3 de fevereiro, mas não conseguiu concretizar a contratação de Ollie Watkins, do Aston Villa.