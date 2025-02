Grêmio não descarta fechar janela do Gauchão sem zagueiros contratados

Técnico do Grêmio pediu urgência na contratação de zagueiros.

O Grêmio vem encontrando dificuldades para concretizar a contratação de zagueiros para a temporada. Vários nomes foram analisados nos últimos dias , mas as negociações ainda não avançaram de forma definitiva. A direção gremista não descarta a possibilidade da chegada destes reforços apenas após a data limite para inscrições no Gauchão.

Essa dificuldade está relacionada ao tempo. O prazo final para inscrições no campeonato estadual é a próxima sexta-feira (14). Após este período, os reforços contratados não ficariam à disposição para a reta decisiva do torneio regional. Caso anuncie mais um zagueiro nas próximas horas, os dirigentes correriam contra o tempo para a regularização do atleta.