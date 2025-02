Camilo Reijers é apresentado pelo Grêmio: "Sou volante mais defensivo"

Camilo vai vestir a camisa 15 do Grêmio. Marco Souza / Agência RBS

Apresentado oficialmente pelo Grêmio nesta quinta-feira (13), Camilo Reijers logo apresentou suas características em uma das primeiras respostas.

— Sou volante mais defensivo. Tenho chegada ao ataque, mas não um organizador ofensivo. Tenho características mais defensivas — disse Camilo.

Antes do início da entrevista coletiva do novo volante gremista, o diretor de futebol Guto Peixoto fez questão de destacar a vontade do jogador em estar no Grêmio.

— É um atleta que estava no nosso radar há bastante tempo, desde o tempo do Cuiabá. E agora surgiu a oportunidade de se juntar ao nosso grupo. Ele atende 100% das questões técnicas e variações de jogo, versátil, para as necessidades do nosso jogador. Atende de forma econômica, pois chegou livre após a disputa na Fifa. Além da questão anímica. Ele fez um esforço enorme para estar conosco. Esse menino tem a cara do Grêmio — disse Guto Peixoto.

Camilo assinou contrato com o Grêmio até 2027. Ele vai vestir a camisa 15.