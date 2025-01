Edenilson, André Henrique e novas posições: como Quinteros mudou o Grêmio em goleada sobre o Caxias

Edenilson anotou o quarto gol em goleada gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio goleou o Caxias por 4 a 0, no domingo (26), na primeira vitória sob o comando de Gustavo Quinteros. O treinador fez mudanças no intervalo e obteve o resultado com Edenilson e André Henrique em novas posições.

O Desenho Tático de Zero Hora analisa como foram as mexidas do treinador argentino naturalizado boliviano.

Escalação

A entrada de Gustavo Martins no lugar de Rodrigo Ely foi a única mudança nos 11 iniciais em relação ao empate com o Brasil de Pelotas na estreia.

Quinteros iniciou partida contra o Caxias com apenas uma mudança na equipe. Sharemytactics / Reprodução

O Grêmio mostrou melhora no seu funcionamento. A maior associação citada por Quinteros como algo que havia faltado no Bento Freitas apareceu na Arena. O Tricolor encontrou dificuldade para sair da marcação alta do Caxias nos primeiros 15 minutos, mas encontrou caminhos ao decorrer da etapa inicial. Faltou capricho nas finalizações para tirar o zero do placar.

Apesar do crescimento do Grêmio, Quinteros optou por mexer no desenho do time para o segundo tempo. Foram duas trocas no intervalo. André Henrique entrou no lugar de Aravena para fazer a função de extrema esquerda. Edenilson foi opção para saída de Dodi, em troca que mudou o sistema. Edenilson entrou adiantado na mesma linha de Cristaldo e Villasanti virou o volante posicionado na frente da defesa. O Tricolor, assim, saiu do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1.

Edenilson formou linha de quatro atrás de Braithwaite com Pavon, Cristaldo e André Henrique. Premiere / Reprodução

A nova formação surtiu efeito. Edenilson teve participação no gol de Braithwaite que abriu o placar. O segundo veio com André Henrique, pela esquerda, dando o passe para Pavon completar.

Edenilson coroou a boa atuação marcando o quarto e último gol da goleada. Monsalve, que entrou no lugar de Cristaldo, havia anotado o terceiro.