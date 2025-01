O Krasnodar evoluiu no interesse pelo atacante Nathan Fernandes. Os russos, que já tinham feito uma sondagem , realizaram uma segunda proposta financeira pelo jovem. O Tricolor analisa a investida e as condições para uma eventual negociação.

A oferta inicial, recusada de prontidão, na última semana, foi de 3,5 milhões de euros, cerca de R$ 21,7 milhões na conversão atual, por 80% dos direitos econômicos . A pedida gremista é de aproximadamente 8 milhões, cerca de R$ 50 milhões, por 70% do vínculo.

Nas últimas horas, a proposta dos europeus aumentou para 5 milhões de euros, cerca de R$ 31,1 milhões, por 75% dos direitos. Além do montante, há previsão de bonificação em metas de 3,5 milhões de euros. Agora, os dirigentes debatem internamente e não houve indicação de avanço ou nova recusa.

O atacante representa o Brasil no sul-americano e tem retorno previsto para metade de fevereiro. Nathan Fernandes completa 20 anos em fevereiro e tem vínculo com o clube até meados de 2028. O Grêmio tem 85% dos direitos econômicos do atleta.