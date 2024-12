Gremistas opinam: livre no mercado, Ramiro seria uma boa contratação para 2025?

Ramiro era titular inquestionável entre 2016 e 2018 no Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Personagens das últimas grandes conquistas do Grêmio, Ramiro está livre no mercado. Com o término desta temporada, o vínculo do jogador com o Cruzeiro chegou ao fim. O clube mineiro optou por não renovar com o meio-campista de 31 anos.

Em maio de 2023, ele sofreu uma lesão grave no joelho direito e ficou fora do restante da temporada. Neste ano, ele jogou 36 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Pelo Grêmio, Ramiro virou titular inquestionável nas campanhas dos títulos da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017, do Gauchão e da Recopa em 2018. Ele rumou ao Corinthians em 2019 e, além do Timão e do Cruzeiro, jogou pelo Al Wasl, do Emirados Árabes Unidos.

Pensando nisso tudo, Zero Hora questionou seus comunicadores gremistas: Ramiro seria uma boa contratação para o Grêmio? O que pensam sobre o retorno dele?

Queki

"Adoro o Ramirinho e tenho maravilhosas lembranças de um Grêmio com ele. Vestiu e honrou as nossas três cores. Inclusive, por muitos anos buscamos alguém que fizesse a mesma função. Mas penso que é hora de respirar novos ares e sair um pouco do "mundo Grêmio". Precisamos de novas ideias e criatividade para as contratações da próxima temporada."

Cesar Cidade Dias

"O Grêmio precisa virar a página, é preciso deixar na memória, boa memória, as grandes conquistas de 2016 e 2017, e não tentar repetir, seja com jogadores parecidos ou até mesmo com jogadores que já passaram por aqui e deram um bom resultado, como é o caso do Ramiro. Agora é hora de pensar para frente, pensar outro jogo, outra situação. Eu sou contra qualquer tipo de retorno nesse momento e o Ramiro se enquadra nesse sentimento."

Produção: Leonardo Bender