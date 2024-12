Grêmio posterga chegada de coordenadores

Felipão foi um dos nomes especulados para o cargo de coordenador técnico. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio ainda está encaminhando o seu objetivo principal: contratar um treinador e formar a comissão técnica permanente. Com isso, outras funções do clube devem demorar um pouco mais para serem definidas.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Grêmio ainda estuda o melhor momento da temporada para incorporar os coordenadores técnico e físico. As duas funções são desejo dos novos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto.

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, foi um dos nomes especulados para o cargo de coordenador técnico, funcionando como elo entre a direção e o elenco de atletas. Contudo, os dirigentes gremistas garantem que não há negociações com ele neste momento.

Rogério Dias chegou a ser cogitado como coordenador físico. Porém, o profissional foi buscado para ser preparador físico e se envolver mais com o trabalho de campo diretamente no dia-a-dia.

Além de Rogério, a comissão permanente do clube conta com o auxiliar técnico James Freitas, que foi mantido no clube.