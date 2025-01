Campeão da Libertadores com o Grêmio anuncia a aposentadoria

O atacante argentino e naturalizado paraguaio Lucas Barrios anunciou, nesta segunda-feira (30), sua aposentadoria do futebol. Com 40 anos, o agora ex-jogador fez uma publicação nas redes sociais em que comunicou o encerramento de sua carreira.

Lucas Barrios defendeu as cores do Grêmio em 2017, e ajudou no título da Libertadores. Foi dele o gol da classificação diante do Botafogo, nas quartas de final. Na carreira, também passou pelo futebol chileno, argentino, mexicano, alemão, chinês, russo, francês e paraguaio. Seu último clube foi o Sportivo Luqueño, do Paraguai, até agosto deste ano.