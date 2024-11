Após amargar mais uma derrota no Brasileirão, a 16ª em 33 jogos disputados no certame, o Grêmio deu uma folga estendida ao seu grupo de jogadores. por conta da data Fifa, a reapresentação do elenco está marcada para a tarde da próxima terça-feira (12). O próximo compromisso é contra o Juventude, dia 20 de novembro, na Arena.