Conforme planejado, os jogadores do Grêmio que disputaram as Eliminatórias voltaram a Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (20). Após 6h30min de viagem, o trio formado por Villasanti, Soteldo e Aravena desembarcou no aeroporto Salgado Filho. Desta forma, podem ao menos ser relacionados para o jogo contra o Juventude, pela 34ª rodada do Brasileirão, agendado para iniciar às 19h, na Arena.