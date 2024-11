Por um 2025 sem a ameaça da Série B, Grêmio e Juventude se enfrentam nesta noite na Arena. Uma repetição do confronto que valeu o título do Gauchão deste ano e que nesta quarta-feira (20) ganha contornos decisivos na luta para de distanciar do Z-4 nesta reta final do Brasileirão. Com a previsão de mais de 37 mil torcedores no estádio, o clube espera criar um ambiente de mobilização para auxiliar o time em busca de uma vitória.