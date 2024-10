A suspensão de Marchesín abre uma disputa pela titularidade do gol do Grêmio. Nesta sexta-feira (4), às 21h30min, Caíque ou Rafael Cabral será o dono da posição para a partida contra o Fortaleza. Uma mudança que foi rotina em parte do ano, mas que acabou desde a afirmação do argentino como titular. A questão será decidida no treino desta quinta-feira (3), no CT Luiz Carvalho, na última atividade para preparar a equipe que entrará em campo na Arena.