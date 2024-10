As recentes polêmicas envolvendo Renato Portaluppi no Grêmio, justamente em uma semana Gre-Nal, deu o que falar, inclusive para o ídolo colorado Rafael Sobis. Em entrevista ao programa Sem Filtro, nesta terça-feira (15), o ex-atacante comentou sobre a foto do treinador confraternizando em um bar no Rio de Janeiro na segunda-feira (14), quando o elenco gremista já estava treinando em Porto Alegre.