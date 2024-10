Surpresa na escalação do Grêmio no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no sábado (28), o volante Pepê ganhará uma sequência como titular contra Fortaleza e Atlético-MG, em virtude da ausência de Villasanti. Porém, a partir do Gre-Nal do dia 19, com todos à disposição, o atleta tentará recuperar a posição de forma definitiva.