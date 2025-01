Ex-SBT, Christina Rocha aparece em divulgação do "BBB 25"; veja o vídeo

Apresentadora esteve à frente do "Casos de Família", no SBT, durante 15 anos.

As campanhas de divulgação da nova temporada do Big Brother Brasil têm chamado a atenção nas redes sociais. Após reunir diversos ex-participantes para comemorar as "bodas de prata" do reality show, a Globo surpreendeu e recrutou a apresentadora Christina Rocha, ex-SBT, para protagonizar um dos comerciais da 25ª edição do programa.