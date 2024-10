O Juizado de Violência Doméstica de Santa Maria revogou as medidas protetivas de urgência (MPUs) da suposta vítima de agressão do auxiliar técnico do Grêmio Alexandre Mendes. É a segunda oportunidade na qual esse tipo de proteção é retirado da ex-companheira do acusado. Na primeira vez, as medidas haviam sido concedidas pela Justiça de Porto Alegre.