Destaque do Grêmio no Gre-Nal 443, apesar da derrota, Marchesín é o único goleiro do elenco que tem permanência assegurada para seguir no clube para 2025. O Tricolor prepara mudanças na posição com saídas e analisa reaproveitamentos para a próxima temporada. Dois jogadores devem sair, já que estão em fase final de contrato — e outros quatro aguardam definições nos bastidores.