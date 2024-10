O goleiro Caíque admitiu ter arremessado uma bola de bandagem elástica em direção à arquibancada do Beira-Rio após o Gre-Nal 443, no sábado (19). O objeto atingiu um torcedor colorado de 10 anos, e o pai registrou boletim de ocorrência no posto da 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP), que fica no estádio.