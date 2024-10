A 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP) de Porto Alegre abriu inquérito para investigar uma suposta agressão do goleiro Caíque do Grêmio a um menino de 10 anos que estava na arquibancada do Beira-Rio, no Gre-Nal de sábado (19). O pai da criança afirma que o atleta gremista atirou uma bolinha de esparadrapo em direção a torcida do Inter e que acertou o garoto.