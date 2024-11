A nota oficial de Renato, após a entrevista assustadora para quem o conhece, reduziu parte do estrago nacional. Ele disse que as ameaças de revelar nomes de jornalistas que o criticam, mencionando expressões como a "torcida conhece alguns" e "filhos na escola", não tinham a ver com intimidação. Teria pensado na maneira como familiares e filhos de jogadores sofrem, em seus ambientes, ouvindo ofensas.