O Grêmio abre nesta segunda-feira (26) a semana de treinos após a derrota para o Inter no Gre-Nal. A reapresentação do elenco está marcada para as 15h30min, no CT Luiz Carvalho. Renato Portaluppi estará presente neste primeiro dia de trabalhos físicos. O próximo jogo será contra o Atlético-GO, sábado (26), na Arena.