Alcaraz vence sérvio na estreia no Masters de Roma em seu retorno ao circuito

Alcaraz é o número 3 do mundo. PIERO CRUCIATTI / AFP

Há quase 20 dias sem jogar uma partida oficial, Carlos Alcaraz fez seu retorno ao circuito nesta sexta-feira (9). E não demonstrou sinais de falta de ritmo. O tenista espanhol superou o sérvio Dusan Lajovic com certa facilidade, pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/3, em uma hora e 22 minutos de confronto válido pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália.

Alcaraz não jogava desde a final do ATP 500 de Barcelona, quando foi derrotado pelo dinamarquês Holger Rune. A lesão muscular, que rendeu dores ao espanhol durante aquela decisão, tirou o número três do mundo do Masters de Madri, onde também poderia jogar diante da torcida.

A lesão gerou preocupação para os fãs do tenista, uma das estrelas atuais do circuito. Alcaraz é o atual campeão de Roland Garros, torneio que será disputado em Paris a partir do dia 25 e é o ponto culminante desta gira de saibro na Europa.

Nesta sexta, o espanhol, que completou 22 anos no início da semana, se mostrou em boa forma, ainda que não tenha brilhado em quadra. Ele sofreu apenas uma quebra de saque na partida, justamente quando sacava para fechar o set inicial.

Mas não teve problemas para encaminhar o triunfo, impondo quatro quebras sobre o rival sérvio ao longo do confronto.

Em busca de título inédito

Alcaraz disputa o Masters de Roma pela segunda vez na carreira. Ele jogou em 2023, quando foi eliminado na terceira rodada pelo húngaro Fabián Marozsán, e não esteve em quadra no ano passado.

O torneio é o único de nível Masters 1000 que o espanhol não alcançou ao menos a fase de quartas de final.

Neste caminho, ele vai enfrentar na terceira rodada o vencedor do duelo entre o também sérvio Laslo Djere e o estadunidense Alex Michelsen.

Italiano surpreende Dimitrov e Fils confirma favoritismo

Passaro vibra com vitória sobre Dimitrov. Federazione Italiana Tennis e Padel / Divulgação

Em outros jogos desta sexta, o italiano Francesco Passaro, apenas o 101º do mundo, despachou o búlgaro Grigor Dimitrov (14º) por 7/5 e 6/3, e na terceira rodada vai enfrentar o russo Karen Khachanov (23º), que eliminou o argentino Roman Andres Burruchaga (135º) por 6/4, 5/7 e 6/1.

Já o francês Arthur Fils, 13º cabeça de chave, atropelou o holandês Tallon Griekspoor por duplo 6/2 e na próxima fase irá enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas ou o francês Alexandre Müller, vice-campeão do Rio Open.

O estadunidense Brandon Nakashima segue sem entrar em quadra no torneio, mas continua avançando na chave. Ele foi "bye" na primeira rodada e iria estrear direto na segunda.