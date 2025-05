"Muito emocionante", diz professora de Caxias que estava no Vaticano durante anúncio do papa Leão XIV

Família que mora em Caxias estava no Vaticano no momento do anúncio do novo papa.

Planejada desde o ano passado, a viagem de férias pela Itália da família da professora de Caxias do Sul Alexandra Valença Colvara teve um gostinho bem especial. Isso porque, sem planejar, ela, o marido Luciano, os filhos, Leonardo e Luiza, a irmã Eliana e os sogros, Nei e Loeci, conseguiram estar no Vaticano nesta quinta-feira (8) e acompanharam o anúncio do novo papa, o norte-americano Robert Prevost .

— Foi muito emocionante. Estávamos, no momento do anúncio, no meio da multidão — diz Alexandra, que ainda conta que eles acompanharam o ritual do conclave pela internet durante as férias.