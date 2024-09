O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para quinta-feira (26) os julgamentos dos recursos em favor do técnico Renato Portaluppi e do centroavante Diego Costa. Desta forma, ambos poderão atuar contra o Criciúma, nesta quarta (25), mas correm o risco de voltar a desfalcar o Grêmio na partida seguinte do Brasileirão.