A vitória sobre o Flamengo ajudou o Grêmio na tabela de classificação do Brasileirão, mas não colaborou para apagar as dúvidas quanto ao rendimento do time. Desde as eliminações nas copas, a equipe passou a repetir os momentos de instabilidade que custaram as vagas na Copa do Brasil e na Libertadores. Um sinal de alerta que não passou despercebido para o treinador gremista.