Após ganhar do Flamengo, por 3 a 2, na Arena, o Grêmio terá dois duelos pelo Brasileirão nesta semana para tentar se afastar de vez da zona de rebaixamento. O primeiro será contra o Criciúma, em casa, na quarta-feira (25). Depois, no sábado (28), Botafogo, fora. Renato Portaluppi deverá mudar o time pelo curto espaço de descanso, retorno de titulares e eventual preservação. Há possibilidades de alterações na defesa e no ataque.