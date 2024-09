Em festa pelos 121 anos, Grêmio reúne jovens promessas com figuras do passado e do presente

O Grêmio celebrou seus 121 anos de vida em um evento na Associação Leopoldina Juvenil na noite desta quinta-feira (19). No dia de aniversário de 70 anos do Olímpico, e a apenas alguns metros da antiga Baixada, o clube reuniu sua história nas figuras dos ex-presidentes Duda Kroeff, Flávio Obino, Rafael Bandeira e Romildo Bolzan; o presente com os jogadores Villasanti, Geromel e Kannemann, mas também o futuro com as presenças dos jovens Gabriel Mec e Zortea.