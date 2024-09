Lar tricolor Notícia

Bandeira do Grêmio volta a tremular no Olímpico

Aniversário de 121 anos do clube será celebrado no estádio. Arcos do pórtico já receberam nova pintura azul, enquanto outros pontos do pátio passaram por limpeza

19/09/2024 - 18h14min Atualizada em 19/09/2024 - 18h17min