O futuro do Estádio Olímpico é duvidoso. Gigante arquitetura no bairro da Azenha, o espaço não recebe jogos de futebol há 11 anos e convive com um impasse que envolve o Grêmio e a empreiteira OAS (responsável pela construção da Arena) e a Karagounis (administrada pela Caixa).